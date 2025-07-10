В Москве началось прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

В Центральной клинической больнице в Москве началась церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. Ее посетил Андрей Никитин, занявший пост министр транспорта после снятия с должности господина Старовойта, передает «РИА Новости».

Корреспондент Msk1.ru сообщает, что на церемонию пришли министр экономического развития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова и министр цифрового развития Максут Шадаев. Всего, по оценкам портала, на прощание приехали около 200 человек.

По данным ТАСС, Романа Старовойта похоронят 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

7 июля тело Романа Старовойта было найдено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. Рядом с ним лежал наградной пистолет. По данным «Ъ», следствие сейчас решает вопрос, возбуждать уголовное дело по статье о доведении до самоубийства или об убийстве.

Роман Старовойт с мая 2024 года работал министром транспорта и 7 июля был уволен. До этого он был губернатором Курской области. После его отставки с губернаторской должности началось расследование о крупных хищениях при возведении фортификаций в регионе. Против господина Старовойта, по данным «Ъ», дали показания, и следователи планировали вызвать его на допрос.

Полина Мотызлевская