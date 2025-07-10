«Аэрофлот» отменяет рейсы Москва—Тегеран до августа

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) сообщил об отмене рейсов между Москвой и Тегераном до конца месяца. Причиной стало продление до 1 августа ограничений, введенных властями Ирана для столичного аэропорта.

«Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений, — сказано в сообщении перевозчика. — Пассажирам предлагается возврат денежных средств или переоформление билета на более поздние даты».

3 июля авиакомпания сообщала об отмене рейсов на данном направлении до 10 июля в связи с пролонгацией ограничений в тегеранском аэропорту.