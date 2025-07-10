Движение по Сестрорецкому путепроводу ограничат из-за начала ремонтных работ

В четверг, 10 июля, в Курортном районе Петербурга вводятся ограничения движения транспорта по Сестрорецкому путепроводу. В этой локации приступили к ремонту дорожного покрытия на участке Приморского шоссе — от улицы Токарева до улицы Мосина. Работы продлятся до 8 сентября, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАТИ Фото: ГАТИ

Также 10 июля в Василеостровском районе по аналогичной причине на один день полностью закрывается движение по Капитанской улице в створе Морской набережной. Предлагаемый объезд: по Наличной улице, набережной Макарова, проспекту КИМа, Уральской и Капитанской улицам, улице Кораблестроителей, Новосмоленской набережной, Прибалтийской площади, Мичманской и Флагманской улицам, Адмиральскому проезду, бульварам Александра Грина и Головнина.

В Приморском районе с 08:00 10 июля до 05:00 12 июля ограничено движение на перекрестке улицы Савушкина и Стародеревенской улицы, с закрытием сквозного проезда через перекресток по Стародеревенской улице.

В Адмиралтейском районе на период с 10 июля по 12 октября в связи с реконструкцией тепловой сети движение перекроют на Клинском проспекте — от Московского проспекта до Подольской улицы.

В Невском районе с 10 июля по 20 августа ограничивается движение на перекрестке Дальневосточного проспекта и улице Тельмана. Там будут вестись работы по модернизации светофорного объекта.

Прежде «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях, которые продлятся до конца августа на Каменноостровском проспекте в Петербурге.

Андрей Цедрик