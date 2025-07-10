Рейс Екатеринбург — Красноярск в Кольцово задержан по техническим причинам

В екатеринбургском аэропорту Кольцово рейс FV-6792 авиакомпании «Россия» Екатеринбург — Красноярск задержан более чем на половину суток по техническим причинам, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Самолет должен был вылететь 9 июля в 22:30, но время отправления было перенесено на 15:00 10 июля. На рейс ожидается 93 пассажира — им предоставлены напитки, горячее питание, размещение в гостинице.

Напомним, в понедельник в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге массово задерживались внутрироссийские и международные авиарейсы — в Санкт-Петербург, Москву, Калининград, а также в Египет и Турцию.

Ирина Пичурина