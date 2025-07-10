Компания из Уфы без торгов получила землю между сипайловскими карьерами

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился передать в аренду управляющей компании «Трехозерье» 4 га земли на левом берегу реки Уфы. Участок между двумя затопленными песчаными карьерами напротив микрорайона Сипайлово будет предоставлен без торгов, говорится в документе, опубликованного на республиканском портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», на участке «Трехозерье» планирует построить базу отдыха с модульными апартаментами, заведениями общепита, баней и пляжем. Инвестиции в проект в мае 2024 года оценивались в 75 млн руб.

Осенью прошлого года комиссия по правилам землепользования и застройки Уфы и потенциальный инвестор провели общественные обсуждения на тему выдачи компании разрешения на пользование землей. В мероприятии участвовали шесть человек, они поддержали проект.

ООО «Управляющая компания "Трехозерье"» зарегистрировано в 2023 году в Уфе, занимается гостиничной деятельностью. Учредители фирмы — Гульнара Латыпова и Анна Садрисламова. По данным Rusprofile, в прошлом году убыток компании составил 251 тыс. руб. при нулевой выручке.

Идэль Гумеров