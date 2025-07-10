На Ставрополье за год количество тендеров на медоборудование выросло на 12%

В январе-июне Ставропольский край провел 180 тендеров на закупку медицинского оборудования . Это на 12% больше, чем годом ранее, когда в регионе было организовано чуть более 160 торгов. Об этом сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на пресс-службу электронной площадки «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным компании, в Северо-Кавказском федеральном округе за первое полугодие 2025 года число торгов по продаже медицинского оборудования увеличилось на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Согласно информации аналитиков, на Ставрополье приходится половина от всех торгов в СКФО. Наиболее популярными категориями закупок среди компаний на Северном Кавказе стали оборудование для МРТ (31,7%), аппараты для ИВЛ (25,2%) и стоматологическое оборудование (21,6%).

Стоимость ключевых позиций оборудования в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года существенно не изменилась. При этом на спрос со стороны компаний повлияло повышение ключевой ставки. Организации стали чаще переносить крупные закупки оборудования, вырос спрос на отсрочку платежей. Компании также усилили фокус на оптимизацию бюджета и сокращение необязательных расходов.

Валентина Любашенко