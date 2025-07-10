Циклон из Белоруссии принесет в Петербург кратковременные дожди 10 июля

Атмосферный фронт, связанный с циклоном над Белоруссией, принесет в Петербург 10 июля кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется всего до 16-18 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Уже в пятницу, 11 июля, в мегаполисе случится долгожданное потепление. Столбики термометров покажут 24-26 градусов. Обойдется без осадков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что вечером 9 июля в городе на Неве снова появилась радуга. Жители и гости города могли наблюдать ее во время заката и сразу после него.

Андрей Маркелов