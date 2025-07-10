«Орловский рыбхоз» оспаривает предупреждение УФАС по Башкирии о возврате земель

Директор ООО «Орловский рыбхоз» Закий Мурзагалин направил в арбитражный суд Башкирии заявление о признании недействительным предупреждения управления ФАС по Башкирии, сообщил в ответ на запрос «Ъ-Уфа» начальник управления информационно-аналитического сопровождения министерства земельных и имущественных отношений республики Михаил Копышев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», поводом для внимания антимонопольного органа стала льготная аренда 9,8 га земли в Подлубовском сельсовете Кармаскалинского района. Рыбное хозяйство получило землю на 49 лет, тогда как, по мнению УФАС, срок аренды не мог превышать 10 лет.

Господин Копышев рассказал «Ъ-Уфа», что территориальный отдел министерства по Кармаскалинскому району готов расторгнуть договор аренды участков во исполнение требований УФАС. Письмо о необходимости заключить соглашение о расторжении договора направлено господину Мурзагалину.

Прекращение аренды возможно только по взаимному согласию сторон или по решению суда. Но так как Закий Мурзагалин не явился для подписания соглашения и, более того, обратился в арбитражный суд, в дальнейшем вопрос будет решаться в судах, отмечает представитель министерства.

«Минземимущество РБ приняло все необходимые меры для исполнения предписания УФАС в рамках своих полномочий. Вопрос о возможном оспаривании позиции УФАС в суде будет рассмотрен после всестороннего анализа судебной перспективы и в соответствии с действующим законодательством»,— говорится в документе, направленном «Ъ-Уфа».

Майя Иванова