Аршавин назвал прецедентом товарищескую игру между «Зенитом» и швейцарским «Сьоном»

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ» назвал прошедший товарищеский матч между сине-бело-голубыми и швейцарским «Сьоном» важным прецедентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ

По словам господина Аршавина, это уже маленький шажочек, так как европейская команда провела матч в России. После такой игры, по мнению легенды отечественного футбола, будет проще апеллировать к УЕФА.

С февраля 2022 года российские клубы и национальная сборная отстранены от международных официальных турниров по решению ФИФА и УЕФА в связи с ситуацией на Украине.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» обыграл «Сьон» со счетом 5:2. Один из мячей забил 17-летний воспитанник петербуржцев Вадим Шилов, которого после этой встречи начали сравнивать с Андреем Аршавиным по манере игры.

Андрей Маркелов