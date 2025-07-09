ФК «Зенит» одержал победу над «Сьоном» в товарищеском матче на «Газпром Арене»

Футбольный клуб «Зенит» вечером 9 июля сыграл товарищеский матч со швейцарским «Сьоном». Петербургская команда на поле «Газпром Арены» одержала победу с крупным счетом 5:2.

В составе гостей на поле с первых минут вышел выступающий за швейцарский клуб полузащитник сборной России Антон Миранчук. Первый гол сине-бело-голубых был забит Максимом Глушенковым (15-я минута). Спустя шесть минут Матео Кассьера увеличил отрыв «Зенита». Швейцарцы провели результативную атаку, которую на 41-й минуте завершил Ильяс Шуареф.

Во втором тайме команды были еще более активными. «Зенит» забил на 64-й (Вадим Шилов), 66-й (Александр Ерохин) и 76-й (Сергей Волков) минутах. «Сьон» поразил ворота петербургской команды на 67-й минуте, гол забил Рилинд Нивокази.

В следующем матче «Зенит» сыграет с сербским футбольным клубом «Войводина». Матч Суперсерии состоится 13 июля на «Газпром Арене».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что принадлежащий «Зениту» полузащитник Дмитрий Васильев перешел в ФК «Сочи».

Татьяна Титаева