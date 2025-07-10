Спортивно-игровой канатный комплекс появится в петербургском парке Строителей

В парке Строителей, расположенном по адресу улица Антонова-Овсеенко, 5, появится спортивно-игровой канатный комплекс. Соответствующий конкурс объявила администрация Невского района. Начальная цена контракта на сайте Госзакупок составляет 515,3 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Потенциальный подрядчик должен будет установить в парке восемь тренажеров, четыре теннисных стола, два игровых комплекса с горкой и песочницей, спортивные площадки, а также места для отдыха с шезлонгами.

В зеленой зоне также разместят более 200 скамеек. Первый этап работ должен быть выполнен до 15 октября 2025 года, второй этап продлится до 15 сентября 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ООО «Класс» построит на месте одного из зданий «Подъемтрансмаша» напротив Балтийского вокзала гостиницу с номерным фондом около тысячи номеров.

Андрей Маркелов