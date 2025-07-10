Потенциальным заказчикам в Екатеринбурге представили самолет Ил-114-300

В Екатеринбурге представили обновленный региональный пассажирский самолет Ил-114-300 для 14 потенциальных заказчиков, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

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Презентация для российских эксплуатантов прошла в авиационном техническом центре «Уральских авиалиний». Она прошла совместно с ПАО «Ил» (входит в ПАО «ОАК» Ростеха).

Напомним, во вторник в аэропорту Кольцово премьер-министру Михаилу Мишустину представили опытный образец Ил-114-300. Самолет создается для местных авиалиний, эксплуатации в труднодоступных регионах со слабой аэродромной инфраструктурой. Сертификация самолета планируется в декабре 2025 года, после чего будет запущено серийное производство.

Модернизированная версия Ил-114-300 собирается из комплектующих российского производства и оснащена отечественными системами и оборудованием. Выполнено более 180 полетов на двух опытных образцах. Крейсерская скорость Ил-114-300 составляет 450–500 км/ч, максимальная высота полета — 7,6 тыс. м, пассажировместимость — до 68 человек.

Ирина Пичурина