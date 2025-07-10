OpenAI готовит браузер с ИИ для конкуренции с Google Chrome

OpenAI близка к запуску веб-браузера с искусственным интеллектом (ИИ), который должен бросить вызов доминирующему Google Chrome. Релиз намечен на ближайшие недели, сообщает Reuters.

По замыслу создателей, новый браузер принципиально изменит веб-серфинг, частично заменяя переходы на сайты чат-интерфейсом в стиле ChatGPT. Это даст OpenAI прямой доступ к пользовательским данным — ключевому элементу монетизации Google. ChatGPT используют до 500 млн пользователей в неделю, и распространение браузера среди них может подорвать рекламную модель Alphabet.

Браузер станет платформой для ИИ-агентов компании, способных автоматизировать выполнение различных задач при просмотре сайтов, действуя как пользователь. Например, таких, как Operator от OpenAI, который может заполнять формы, заказывать билеты и бронировать места в отелях и ресторанах. Это часть стратегии интеграции сервисов OpenAI в повседневную жизнь.