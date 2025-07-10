Количество убийств в Туве выросло в полтора раза с начала 2025 года

В Республике Тыва за шесть месяцев 2025 года было совершено 42 убийства, это на 55,6% больше, чем за тот же период годом ранее. Также увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+42,6%, с 190 до 271) и умышленным причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (+110 %, с 10 до 21), сообщили в прокуратуре республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего за январь-июнь на территории региона было зарегистрировано 2533 преступлений (-2,1%). Наибольший рост преступности зафиксирован в Чеди-Хольском (+36%, с 25 до 34), Улуг-Хемском (+33,1%, с 160 до 213) и Каа-Хемском (+22,6%, с 62 до 76) районах.

«В общей структуре преступности преобладают кражи (23%, 587), мошенничества (15%, 382), преступления против жизни и здоровья, повлекшие причинение легкого и средней тяжести вреда (14%, 351), а также в сфере незаконного оборота наркотических средств (11 %, 271)»,— рассказали в надзорном ведомстве.

Раскрываемость преступлений в Туве по итогам шести месяцев составила 67,9%.

Михаил Кичанов