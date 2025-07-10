В КНР вынесен смертный приговор за взятки чиновнику Синьцзян-Уйгурской автономии

Народный суд второй ступени города Лючжоу (Гуанси-Чжуанский автономный район) 9 июля признал виновным во взяточничестве бывшего зампреда Народного политконсультативного совета Синьцзян-Уйгурского автономного района Доу Ваньгуя. Об этом сообщает «Синьхуа». Он приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, лишен политических прав на всю жизнь, а все его личное имущество конфискуется.

Как сообщается, под расследование Доу Ваньгуй попал в марте 2024 года, а в октябре того же года его арестовали. Суд установил, что коррупционные преступления подсудимый совершал в течение 19 лет (2003—2022 годы). Занимая различные руководящие посты в Синьцзяне, использовал свои полномочия в интересах структур и лиц, связанных с подрядами, добычей полезных ископаемых, корпоративной хоздеятельностью и повышением по служебной лестнице. Суммарно его незаконный доход на этой ниве оценивается порядка 229 млн юаней (почти $32 млн).

Из судебного решения следует, что в качестве смягчающих обстоятельств учтено признание чиновником вины, егораскаяние, а также возвращение им незаконно полученных средств.

Эрнест Филипповский, Хабаровск