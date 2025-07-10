Семью в Кызыле отправили в ПВР после сильного ливня

В Кызыле семью из семи человек расселили в пункте временного размещения (ПВР) после того, как протекла крыша жилого дома. ПВР оборудован на базе спортивного комплекса им. Ярыгина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

По данным мэрии Кызыла, в ПВР размещено двое взрослых и пятеро детей. Всего в спорткомплексе на ул. Интернациональной развернуто 15 койко-мест.

Сильный ливень прошел в Кызыле 9 июля. Откачку луж с улиц столицы Республики Тыва техника МКУ «Благоустройство» продолжила 10 июля.

Как писал «Ъ-Сибирь», за сутки 8 июля в столице соседней Республики Хакасия Абакане выпало 50 мм осадков при месячной норме в 70 мм.

Валерий Лавский