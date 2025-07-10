Пять подростков разбились в ДТП на трассе Красноярского края, один из них погиб

Вблизи села Алтат Красноярского края пять подростков пострадали в ДТП. Авария произошла вечером 9 июля, сообщает СУ СКР региона.

По данным ведомства, пьяный юноша 16 лет управлял автомобилем «ВАЗ-2115». Двигаясь в сторону Назарова, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка скончалась на месте. Другие находящиеся в машине подростки получили травмы, их доставили в больницу. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Александра Стрелкова