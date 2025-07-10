ТАСС: суд принял иск о признании экс-замминистра обороны Иванова банкротом

Арбитражный суд Москвы принял иск ПСБ о признании экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова банкротом. Заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 21 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ПСБ подал иск о начале процедуры банкротства Иванова. Как пояснил его адвокат, это связано с арестом имущества и счетов экс-чиновника и его семьи в рамках уголовных дел, из-за чего кредит перестал обслуживаться. Согласно документам, после развода и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице (300 кв. м), под залог которой ПСБ выдал кредит на 175 млн руб. для покупки дома с участком в Раздорах в Подмосковье.

Иванов занимал пост замминистра обороны с мая 2016 года, но был уволен 20 июня 2024 года. 1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

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