В Якутии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления

Следственный отдел города Нерюнгри начал расследование по факту оказания во время празднования Ысыаха Олонхо услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК), сообщает СУ СКР по Якутии.

По предварительным данным ведомства, 3—5 июля на территории проведения национального праздника в Нерюнгри организаторы общепита в нарушение санитарно-эпидемиологических требований допустили реализацию некачественных продуктов. Было госпитализировано девять пострадавших.

По информации Роспотребнадзора, во время празднования Ысыаха Олонхо произошла вспышка сальмонеллеза, за медицинской помощью обратилось более 50 человек в Якутске, а также Таттинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Намском районах. Свое заболевание пострадавшие связывают с употреблением готовых блюд из мяса птицы.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование взял контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Николай Борисов, Якутск