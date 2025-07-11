Для спасения Степы Семерджаняна не хватает 773 380 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники «Глобал Медикал Систем» (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Степы несовершенный остеогенез — повышенная ломкость костей. Мальчик проходит регулярное лечение в нашей клинике, перенес несколько операций по установке телескопических — растущих вместе с костью — стержней Fassier-Duval. Такие операции устраняют деформации, снижают тяжесть переломов. Степе успешно прооперировали оба бедра и голени, что позволило ему передвигаться с помощью ходунков. С момента операций мальчик значительно вырос, сейчас необходимо заменить стержень в правой голени на новый, большего диаметра и длины. В результате Степа сможет вести привычный образ жизни».

Стоимость операции 2 107 380 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 1 150 000 руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 773 380 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Степу Семерджаняна, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Степы — Анжелики Николаевны Семерджанян. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).