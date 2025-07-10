Министр обороны Польши назвал Балтийское море внутренним морем НАТО

Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал Балтийское море «внутренним морем НАТО». По его словам, оно стало таким после присоединения к альянсу присоединились Швеция и Финляндия.

Господин Косиняк-Камыш заявил об этом во время подписания контракта на поставку 18 береговых радиолокационных станций для обнаружения надводных и низколетящих целей. В Минобороны уточнили, что радары будут размещены на побережье Балтийского моря для мониторинга ситуации в морском и воздушном пространстве.

После начала российской военной операции на Украине Швеция и Финляндия отказались от нейтралитета и решили вступить в НАТО. Финляндия стала членом альянса в апреле 2023 года, а Швеция — в марте 2024 года, увеличив число стран-участниц блока до 32.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это расширение не представляет прямой угрозы для России, но Москва будет реагировать в зависимости от возникающих вызовов.