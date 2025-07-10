Хандрит Мадрид

Второй полуфинал клубного чемпионата мира, столкнувший победителей двух последних розыгрышей Лиги чемпионов, был напрочь лишен всякой интриги. В нем действующий обладатель главного европейского трофея ПСЖ снес мадридский «Реал» со счетом 4:0. Крайне успешный футбольный год парижане завершат 13 июля решающим матчем против лондонского «Челси». Победа в нем превратит сезон ПСЖ в уникальный — тогда французский гранд выиграет все пять турниров, в которых принимал участие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник ПСЖ Фабиан Руис (в центре)

Фото: Vincent Carchietta / Reuters Полузащитник ПСЖ Фабиан Руис (в центре)

Фото: Vincent Carchietta / Reuters

Матч двух последних победителей Лиги чемпионов, проходивший на 82-тысячном MetLife Stadium в Нью-Джерси, начинался необычайно лихо: с резвых атак, с обмена моментами. В стартовую пятиминутку мяч мог по разу оказаться в каждых воротах. Однако надежды «Реала» на победу очень быстро рухнули.

Оказалось, что футболисты ПСЖ в таком хаосе чувствуют себя хозяевами положения, а их оппоненты теряются.

Уже на шестой минуте Рауль Асенсио допустил жуткую ошибку, третью результативную на клубном чемпионате мира. Он замешкался в центре собственной штрафной, его быстро накрыли, и, хотя очутившийся перед воротами «Реала» Усман Дембеле забить не сумел, точен был Фабиан Руис, к которому мяч отскочил. Испанец мог открыть счет чуть раньше, когда стрелял по воротам Тибо Куртуа издали. Он открыл счет вторым своим ударом из куда более выгодной позиции.

Вскоре ошибся и напарник Рауля Асенсио по центру обороны. Антонио Рюдигер, оставшийся ближе одноклубников к своим воротам, неловко обработал мяч, а затем махнул ногой мимо него — и подарил выход один на один Усману Дембеле. Тот преимущество парижан увеличил и, кажется, усилил свою заявку на «Золотой мяч» еще одним продуктивным матчем. Теперь на счету французского вингера 51 результативное действие (35 забитых мячей и 16 голевых передач) в 52 матчах сезона.

Прежде чем «Реал» создал хоть что-нибудь, Фабиан Руис успел отличиться еще раз. Теперь провалились оба центральных защитника, а испанцу доверили завершить выход три в одного. Полноценного пробуждения так и не случилось. Ну да, «Реал» пару раз подобрался к штрафной площадке соперника. Но ПСЖ все еще властвовал на поле: он продолжал давить числом, практически не терял мяч и, строго говоря, уже до перерыва мог довести перевес до совсем неприличного. А глядя на главных звезд атаки «Реала» было крайне сложно поверить в гипотетическую возможность перелома. Они играли с ленцой, без мяча почти не двигались, чем приводили в бешенство испанских комментаторов.

Где-то через час после начала матча «Реал» мало-мало очнулся, и у вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы появилась работа.

Немного оживили игру замены: сразу бросились вперед не игравшие с осени из-за тяжелых травм защитники Эдер Милитан и Дани Карвахаль и прощающийся с «Реалом» хавбек Лука Модрич (хорват после клубного чемпионата мира перейдет в «Милан»). Но усилия мадридцев в гол не вылились, а на излете матча ПСЖ реализовал одну из множества контратак. Автором последнего гола стал португальский форвард Гонсалу Рамуш.

В итоге — 4:0. Это очередное, как минимум четвертое за год, крайне болезненное поражение для «Реала» (ранее его дважды громила «Барселона» и один раз — лондонский «Арсенал»), который превратился из сильнейшей команды Европы в команду кризисную. А у ПСЖ, переродившегося после приглашения Луиса Энрике и избавления от суперзвезд, появился отличный шанс выиграть все возможные турниры в этом сезоне. Он может добавить победу в клубном чемпионате мира к триумфам в Лиге чемпионов, чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции.

В решающем матче ПСЖ здесь же, в Нью-Джерси, предстоит сыграть с находящимся в стадии перманентной перестройки лондонским «Челси». Французский клуб, конечно, будет иметь статус фаворита финала. В этом сезоне он справлялся и с более грозными соперниками: после Нового года бил все топ-клубы, встречавшиеся на его пути, а некоторые, как миланский «Интер» в финале Лиги чемпионов, бил крайне жестоко.

Роман Левищев