Гребень антициклона окажет положительное влияние на погоду в Петербурге 9 июля
Петербург 9 июля попадет под влияние небольшого промежуточного гребня антициклона, который окажет положительное влияние на погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По словам синоптика, антициклон уменьшит количество облаков и на короткое время прекратит дожди, они вернутся лишь вечером в южные районы Ленобласти. Воздух прогреется до 20-22 градусов.
Ветер будет дуть с севера со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. В четверг же вновь стоит ждать осадки, столбики термометров днем покажут всего 17-19 градусов.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что накануне в Петербурге вводили «желтый» уровень опасности в связи с дождями и грозами. Скорость ветра в понедельник достигала до 18 м/с.