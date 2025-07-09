Гребень антициклона окажет положительное влияние на погоду в Петербурге 9 июля

Петербург 9 июля попадет под влияние небольшого промежуточного гребня антициклона, который окажет положительное влияние на погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам синоптика, антициклон уменьшит количество облаков и на короткое время прекратит дожди, они вернутся лишь вечером в южные районы Ленобласти. Воздух прогреется до 20-22 градусов.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. В четверг же вновь стоит ждать осадки, столбики термометров днем покажут всего 17-19 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что накануне в Петербурге вводили «желтый» уровень опасности в связи с дождями и грозами. Скорость ветра в понедельник достигала до 18 м/с.

Андрей Маркелов