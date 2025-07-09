Премьер-министр Пакистана передал письмо на имя Путина
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф передал письмо для президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пакистанское посольство в Москве.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Специальный посланник премьер-министра Пакистана по иностранным делам Сайед Тарик Фатеми передал письмо вице-премьеру России Алексею Оверчуку во время встречи в Москве.
Ранее еще один спецпомощник премьера Пакистана Харун Ахтар Хан сообщил, что власти страны хотят запустить прямое железнодорожное сообщение с Россией, Белоруссией и Казахстаном.
В начале июня Шахбаз Шариф также передал письмо для президента России. Письмо также привез господин Фатеми на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.