Трамп похвалил президента англоговорящей Либерии за «хороший английский»

После выступления президента Либерии Джозефа Боакаи на мини-саммите США – Африка президент США Дональд Трамп похвалил его «хороший английский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Либерии Джозеф Боакаи

Фото: Carielle Doe / Reuters Президент Либерии Джозеф Боакаи

Фото: Carielle Doe / Reuters

«У вас такой хороший английский. Просто прекрасный. Где вы научились так говорить?», — спросил господин Трамп. «В Либерии», — ответил господин Боакаи.

Страна Либерия была основана в 1822 году американскими освобожденными рабами. Официальный язык этой африканской страны — английский, а ее флаг отличается от американского только количеством звезд.

3 июля господин Трамп анонсировал мини-саммит США — Африка. По информации Белого дома, он созван для обсуждения «коммерческих возможностей» взаимодействия с приглашенными странами. Издание Semafor отмечало, что параллельно завершается разработка более масштабного саммита США и Африки, который должен состояться в сентябре в Нью-Йорке.