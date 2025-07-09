Новак Джокович в 14-й раз вышел в полуфинал Wimbledon

Семикратный победитель Wimbledon серб Новак Джокович, занимающий шестое место в мировом рейтинге, обыграл 24-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли в четвертьфинальном матче лондонского мейджора. Встреча, прошедшая на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4 за 3 часа 13 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Toby Melville / Reuters Новак Джокович

Фото: Toby Melville / Reuters

38-летний Новак Джокович добрался до полуфинальной стадии Wimbledon в 14-й раз. На ней соперником рекордсмена по числу выигранных турниров Большого шлема станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В другом полуфинале встретятся испанец Карлос Алькарас (2-й в мировой классификации) и американец Тейлор Фриц (5).

Для 23-летнего Флавио Коболли это выступление стало самым успешным на турнирах Большого шлема в карьере. Ранее на мейджорах он не добирался дальше третьего круга.

Финал в мужском одиночном разряде пройдет 13 июля. Общий призовой фонд турнира превышает 53 млн. Действующий победитель — Карлос Алькарас. Он выиграл Wimbledon и за год до этого.

Роман Левищев