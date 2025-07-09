Принадлежащий «Зениту» полузащитник Дмитрий Васильев перешел в ФК «Сочи»

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Васильев проведет следующий сезон 2025/2026 в составе вернувшегося в Российскую премьер-лигу ФК «Сочи». В черноморскую команду 21-летний игрок перешел на правах аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подпись к фото: Игрок команды «Зенит» Дмитрий Васильев (в центре) во время матча с командой «Ахмат» (Грозный) в Кубке России.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Подпись к фото: Игрок команды «Зенит» Дмитрий Васильев (в центре) во время матча с командой «Ахмат» (Грозный) в Кубке России.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе сочинского клуба, арендное соглашение рассчитано на один год. Выступать за «Сочи» господин Васильев будет под 87-м номером, уточняется на сайте ФК «Сочи».

В минувшем сезоне РПЛ Дмитрий Васильев провел за «Зенит» два матча. Кроме этого, он семь раз выходил на поле и забил два гола в розыгрыше Кубке России.

Напомним, что в минувшие выходные петербургский «Зенит» в товарищеском матче проиграл еще одному выходцу из ФНЛ — калининградской «Балтике».

Подробнее об этом матче — в спортивном обзоре «Ъ-СПб» «Холодный душ для "Зенита"».

Андрей Цедрик