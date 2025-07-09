На полигонах ТБО в Аксайском районе и Шахтах ликвидировано открытое горение

Специалисты ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали открытые горения на полигонах ТБО в Аксайском районе и Шахтах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной

«На объектах специалисты продолжают пересыпку инертным грунтом полигонов и устраненяют очаги тления. Работы будут завершены после полной локализации задымления. Ситуация на моем личном контроле», — отмечает госпожа Пшеничная.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», пожары на полигонах ТКО произошли 9 июля. В Шахтах для ликвидации горения привлекались два пожарных расчета, дополнительно привлечено 11 единиц специализированной техники: бульдозер, фронтальный погрузчик, три автоцистерны, экскаватор, пять самосвалов, работали 16 специалистов.

В Аксайском районе работали 8 единиц специализированной техники, задействовано 10 человек и пожарный расчет.

Наталья Белоштейн