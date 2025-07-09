В Шахтах на полигоне ТКО произошел пожар
В поселке Красина в Шахтах 9 июля произошло возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Задействовано два пожарных расчета, дополнительно привлечено 11 единиц специализированной техники: бульдозер, фронтальный погрузчик, три автоцистерны, экскаватор, пять самосвалов, работают 16 специалистов»,— отметила министр.
Одновременно ведется пересыпка грунтов, поэтапное тушение открытого горения и очагов тления на площади 250 кв. м. Распространение огня не зафиксировано.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал что, еще одно возгорание на полигоне ТКО произошло в поселке Ковалевка Аксайского района Площадь возгорания составила 25 кв. м. На месте работает 8 единиц специализированной техники, задействовано 10 человек и пожарный расчет.