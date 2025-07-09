Свердловская область заключила соглашения на 65 млрд рублей на «Иннопром-2025»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подвел предварительные итоги работы юбилейной международной промышленной выставки «Иннопром», сообщили в депаартаменте информационной политики региона. По словам главы региона, заключено соглашений на сумму более 65 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Паслер сообщил в своем Telegram-канале, что правительство, администрации и бизнес региона заключили около 50 соглашений, направленных на социально-экономическое развитие Среднего Урала. На стенде региона состоялось около 50 рабочих встреч, в том числе с участием зарубежных партнеров. Свою продукцию на стенде региона представили 24 уральские компании.

Так, министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков сообщил о значительном росте уровня цифровой зрелости системы здравоохранения и внедрении решений с искусственным интеллектом. Кроме того, на выставке обсуждался опыт реализации проекта единой социальной карты (ЕСК) Свердловской области и развитие кадрового прогнозирования. Так, на данный момент более 650 тыс. жителей Свердловской области являются держателями ЕСК, 70 % из которых относятся к льготным категориям.

Представители Министерства инвестиций Саудовской Аравии предложили Универмагу Национального центра «Россия» представить российские товары на «Иннопром-2026» в Эр-Рияде.

«Завтра, в последний день работы выставки, планируется еще ряд событий и переговоров»,— поделился Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что «Синара» презентовала на «Иннопроме» новый трамвай собственного производства, обкатка которого пройдет в Екатеринбурге. На запуск производства трамваев на территории завода «Уралхиммаш» компании предоставили льготное финансирование почти на 4,4 млрд руб. Производство односекционных и трехсекционных трамваев планируют запустить в 2026 году.

Полина Щуцкая