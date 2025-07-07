Холодный душ для «Зенита»

«Зенит» провел на стадионе «Смена» в рамках подготовки к сезону товарищеский матч с калининградской «Балтикой», которая вернулась в Российскую премьер-лигу, и проиграл со счетом 1:2. Расстроило даже не само поражение, а то, что сине-бело-голубые не смогли добиться преимущества по игре, создав мало моментов и допустив грубые ошибки в обороне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарищеский матч «Зенит» - «Балтика»

Фото: ТАСС Товарищеский матч «Зенит» - «Балтика»

Фото: ТАСС

В тот же день, утром - это было воскресенье - «Зенит» провел товарищеский матч против «Ленинградца», выступающего во Второй лиге российского футбола, и одержал победу со счетом 2:1. Иногда клуб практикует во время межсезонья такие «сдвоенные» спарринги. В них даже участвуют одни и те же игроки. Но все же в игре против «Ленинградца» состав «Зенита» был преимущественно российским - исключение составили словенец Ваня Дркушич и казах Нуралы Алип, игравшие в обороне, а также колумбиец Матео Кассьерра. Голы забили Александр Соболев и 17-летний форвард Вадим Шилов, привлеченный тренерским штабом на эти сборы из «Зенита-2». Забегая вперед скажем, что Шилов вышел на замену и в игре с «Балтикой», а по ее итогам удостоился лестных слов от главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который сказал, что Шилов демонстрирует хороший уровень игры и, если так дальше пойдет, получит время в официальных матчах.

Но в целом на «Балтику» тренеры «Зенита» выставили основные силы, включая аргентинского новичка команды Романа Вегу, купленного у «Аргентинос Хуниорс» за 7,7 млн евро. Он занял место на левом фланге обороны. Дуглас Сантос, игравший там обычно, передвинулся в опорную зону, составив пару с Вильмаром Барриосом. С ними вместе играл Максим Глушенков - в качестве «креативщика». По краям у «Зенита» действовали Педро и Луис Энрике, а роль наконечника атаки исполнял форвард Лусиано. В центре обороны Семак и использовал Нино и Страхиню Эраковича, а справа в защите играл Густаво Мантуан. Место в воротах занял Денис Адамов. Обычно в «основе» сине-бело-голубых выходит другой голкипер - Евгений Латышонок (к слову, перешедший в «Зенит» из «Балтики»), но он только оправился после травмы. И утром играл против «Ленинградца».

«Зенит» довольно быстро открыл счет. Уже на 9-й минуте Педро и Глушенков разыграли мяч от углового флага, бразилец навесил в штрафную, и Сантос, оказавшийся один, головой поразил ворота. Развить преимущество хозяева не смогли. Игра в первом тайме протекала довольно скучно. «Зенит», хоть и комбинировал, не создавал моментов. «Балтика» тоже редко подходила к воротам петербуржцев.

После перерыва ситуацию изменил красивый гол, который забил полузащитник калининградской команды Илья Петров. Он воспользовался неразберихой в действиях игроков «Зенита», потерявших мяч, продвинулся с ним вперед и метров с 25 левой ногой нанес удар в дальнюю «девятку». Полет Адамова, хоть и был красивым (для фотографии в «Пионерскую правду», как сказал бы комментатор Владимир Маслаченко), но не спас «Зенит». А еще через две минуты уже балтийцы образцово-показательно разыграли штрафной, и их сальвадорский нападающий Брайан Хиль замкнул во вратарской скидку головой партнера.

Голы стали холодным душем для «Зенита» и его болельщиков, собравшихся на трибунах «Смены» - ныне стадиона, расположенного на территории академии клуба. А потом еще и с неба полил настоящий «душ». Ждали, что хозяева чем-то ответят «Балтике» и покажут, на что они способны в атаке. Но за все оставшееся время (а его оставалось 30 с лишним минут) петербуржцы так и не создали ничего интересного. Запомнился только удар Луиса Энрике в дальний угол, который отразил в красивом прыжке вратарь «Балтики». Других комбинаций зрители не увидели, как и опасных моментов. Все, что показал «Зенит» в этом матче, - умение разыгрывать мяч между штрафными. Игроки забыли, что надо бить по воротам, чтобы забить гол. Наверное, это умение они отложили до лучших времен.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 9 июля против швейцарского «Сьона». Он пройдет на «Газпром Арене».

Кирилл Легков