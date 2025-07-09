Euronews: Словакия в третий раз заблокировала новый пакет санкций ЕС

Словакия в третий раз заблокировала 18-й пакет санкций Евросоюза в отношении России, пишет Euronews со ссылкой на источники. Голосование проходило на уровне постоянных представителей при ЕС.

По словам собеседников издания, переговоры между Брюсселем и Братиславой пока не принесли необходимого прорыва для снятия вето со стороны Словакии. Очередная встреча постпредов стран ЕС запланирована на 11 июля. Агентство TASR пишет, что дипломаты надеются на достижение компромисса с Еврокомиссией.

По информации Politico, власти Словакии готовы поддержать введение 18-го пакета санкции только при условии гарантий поддержки в процессе отказа от российского топлива. Словацкие компании также требуют не привлекать их к ответственности в случае нарушения условий контрактов на покупку газа.

18-й пакет санкций ЕС, по данным Financial Times, включает в себя запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Потолок цен на нефть из России предлагается снизить с $60 до $45 за баррель. 27 июня вето на введение новых санкций наложил премьер Словакии Роберт Фицо, 4 июля правом вето воспользовался посол страны при ЕС.

Подробнее — в материале «Ъ» «В евротоварищах согласья нет».