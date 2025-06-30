Банк «Уралсиб» выплатит более 500 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу в Петербурге

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу привлекло ПАО «Банк Уралсиб» к ответственности за ненадлежащую рекламу. Кредитная организация должна заплатить 550 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Банк распространял среди клиентов рекламу, которая не соответствует стандартам. В информационном сообщении не было сведений о лице, которое оказывает финансовую услугу. К тому же «Уралсиб» не получал согласие абонента на распространение рекламы.

УФАС установило, что кредитная организация нарушила ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 28 Закона о рекламе. Банку выписан штраф в размере 550 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что УФАС по Петербургу возбудило дело против Егора Крида и Toxis из-за рекламы алкоголя.

Татьяна Титаева