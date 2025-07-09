В Белгородской области владельцам поврежденных авто выплатили более 3 млрд руб.

Более 15 тыс. автомобилей были повреждены в Белгородской области с начала военного конфликта с Украиной. Компенсации выплатили собственникам 14,8 тыс. машин. На это власти региона потратили около 3,2 млрд руб., сообщили в местном оперштабе.

Компенсации выплачиваются из внебюджетных источников, уточнили в оперштабе. В марте губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что пополнять фонд, из которого власти берут деньги на возмещение ущерба, довольно сложно.

Из-за этого в регионе случаются задержки выплат компенсаций. Вместе с тем администрация региона не будет просить деньги у государства, уверял господин Гладков.