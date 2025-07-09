Новые санкции США против компаний Китая касаются иранской нефти

Новые санкции США в отношении китайских компаний связаны с их торговлей нефтью в интересах Тегерана. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам брифинга Госдепа США.

В санкционный список внесли 22 организации, которые «участвуют в незаконной торговле нефтью от имени иранского режима», сказано в пресс-релизе. По данным Госдепа, для торговли нефтепродуктами Иран использует подставные компании в Гонконге, ОАЭ и Турции.

«Эта сеть использовала иностранные подставные компании для перевода средств, необходимых для финансирования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и террористических кампаний Тегерана»,— уточнили в Госдепе.

США ввели санкции в отношении иранского нефтяного сектора еще в 2018 году. В мае нынешнего года американский президент Дональд Трамп в очередной раз напомнил, что любая страна, которая решит закупать нефть у Ирана, будет подвергнута вторичным санкциям со стороны США. Через месяц господин Трамп заявил, что теперь Китай может закупать нефть у Ирана, и выразил готовность поставлять республике нефть из Соединенных Штатов.

Китай является главным импортером иранской нефти. На долю малых частных китайских нефтеперерабатывающих компаний приходится 77% экспорта Ирана.