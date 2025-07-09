Оперу приготовили судебный финал

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-сотрудника петербургской полиции Евгения Дмитрюкова, которому вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Оперативник, как утверждает следствие, потребовал от коммерсанта 4 млн рублей за «неформальное» решение вопроса, касающееся отказа в возбуждении дела, но успел получить лишь один миллион, после чего был задержан уже бывшими коллегами-силовиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, указали в СКР

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, указали в СКР

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Санкт-Петербургу, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска по Фрунзенскому району города вступил в сговор с подельниками из регионального управления МВД России. В ведомстве утверждают, что полицейские потребовали от главы коммерческой фирмы 4 млн рублей, чтобы те, в свою очередь, благополучно убрали материалы проверки в отношении бизнесмена под сукно. Последний дал свое согласие, после чего сам обратился в правоохранительные органы. Личность предпринимателя, которого пытались вынудить дать взятку, не раскрывается.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, указали в СКР.

«В апреле текущего года фигурант вступил в преступный сговор с должностным лицами регионального Управления МВД России с целью передачи им взятки от директора коммерческой организации за вынесение в отношении последнего решения об отказе в возбуждении уголовного дела в рамках проводимой сотрудниками МВД процессуальной проверки»,— сказано в сообщении комитета.

В материалах дела говорится, что 16 апреля Евгений Дмитрюков, находясь у автозаправки «Лукойла» на Пулковском шоссе, получил часть оговоренной суммы — миллион рублей.

Сразу же после этого оперативник был задержан силовиками, которые все это время держали на контроле ситуацию, после чего был доставлен к следователю. В СКР возбудили в отношении сотрудника угрозыска дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Экс-правоохранителя поместили в ИВС, а после предъявления обвинения он был доставлен в суд для избрания меры пресечения.

По информации объединенной пресс-службы петербургских судов, во время слушания в Московском районном суде Евгений Дмитрюков признал свою вину в полном объеме. У суда бывший полицейский просил домашний арест, но по итогу был отправлен в СИЗО. В СКР уточнили, что дело в отношении коллег, которым, как считает следствие, фигурант планировал передать взятку, выделено в отдельное производство.

Андрей Кучеров