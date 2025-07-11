Степа Семерджанян живет с родителями и младшим братом в Железноводске Ставропольского края. У мальчика несовершенный остеогенез — тяжелое генетическое заболевание, очень хрупкие кости. Первые переломы он получил еще до рождения. В жизни Степы уже было и длительное лечение, и целая череда операций, но необходима еще одна — надо заменить раздвижной штифт в правой голени, чтобы мальчик снова мог ходить без боли. Лечение это дорогое, оплатить его родителям не по силам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Когда случались переломы, Степа находил в себе силы утешать маму – говорил, что все будет хорошо. Но чтобы было хорошо, нужна операция

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Когда случались переломы, Степа находил в себе силы утешать маму – говорил, что все будет хорошо. Но чтобы было хорошо, нужна операция

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

«Я прошел уже немало, и мне кажется, что я уже знаю все»,— поет Степа перед зеркалом снова и снова. Поет на разные лады, ищет единственно верную интонацию, записывает себя на телефон, слушает, задумывается — словом, ведет себя как настоящий артист.

Это первое серьезное увлечение мальчика. Петь он любил всегда. И пел — подпевая записям любимых рэп-исполнителей или вместе с умной колонкой. Но хотелось не просто подпевать, а выступить на сцене, со слушателями в зале. И теперь мама Анжелика возит его заниматься вокалом в соседний Пятигорск — в августе там будет концерт, в котором примет участие и Степа. Он очень волнуется и усердно готовится, чтобы первый блин не вышел комом.

Исполнять он будет песню про маму. В ней есть слова: «Ты отдала все силы, забывая про счастье свое ради детей. Ты небеса молила, чтобы не было грусти и боли в судьбе моей».

Говорят, человек начинает петь, когда ему есть что сказать. Степе есть что сказать, и выбрал он эту песню неслучайно. В этих строчках — его мама, он сам и пройденный вместе путь. Степа действительно прошел через многое — непростое, тяжелое, страшное. И мама действительно отдавала все силы, чтобы в жизни сына не было боли. И продолжает отдавать.

А 12 лет назад в роддоме ей приносили бланки отказа от ребенка. Сочувственно уговаривали: «Зачем вам это, вы молодая, родите другого, а тут уже ничего не сделаешь — слишком тяжелый случай. Подпишите и не вините себя, вы не виноваты». Анжелика слушала — и не понимала: как можно всерьез об этом говорить? Ведь это ее ребенок, и они должны быть вместе.

Степа родился с переломом правой руки, со сросшимися переломами обоих бедер и левой голени. Врачи предположили, что у мальчика несовершенный остеогенез. Генетический анализ подтвердил диагноз, причем медики поставили 2-й, летальный тип болезни. Не уговорив Анжелику отказаться от сына, пожали плечами и выписали их, рекомендовав как можно меньше трогать ребенка и раз в месяц делать рентген. И хотя мама и папа, Анжелика и Сергей, старались не брать сына на руки и даже смастерили ему маленькие носилки, за месяц у Степы случились переломы правого и левого плеч.

Но родители не отчаивались. Даже наоборот: у них появилась надежда. Дело в том, что в интернете они нашли информацию о московском враче Наталии Беловой и ее методе лечения несовершенного остеогенеза. На консилиуме в клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) доктор Белова подтвердила диагноз, но уточнила, что тип болезни хотя и тяжелый, но не летальный. И начался лечебный марафон — с медикаментозной терапией и физической реабилитацией, а затем с чередой операций по исправлению деформированных костей ног. В бедра и голени мальчика врачи установили телескопические, то есть растущие вместе с костью, штифты. Операции прошли успешно, ноги у Степы выровнялись, он начал вставать, держась за опору, и передвигаться с помощью ходунков. Но недавно мальчик стал жаловаться на боли в правой ноге и почти перестал ходить. Рентген показал, что штифт в голени выдвинулся на всю длину и не поддерживает кость. Его надо заменить на новый.

Степа общительный, у него много друзей. Окончил шестой класс обычной школы — две четверки, остальные пятерки. Любит плавание и английский. А еще очень любит недавно родившегося младшего брата. Степа — настоящий боец, мужественный и терпеливый. Если больно, скажет, что болит, но плакать не будет. Более того, когда случались переломы, он находил в себе силы утешать маму — говорил, что все будет хорошо.

Но чтобы было хорошо, нужна операция. Она дорогая — для родителей мальчика эта сумма совсем неподъемная. Однако выход есть. Все это время Степе и его родителям помогали читатели Русфонда. Он наш давний подопечный. Давайте поможем ему еще раз. Степа через многое уже прошел, справится и сейчас.

Для спасения Степы Семерджаняна не хватает 773 380 руб. Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники «Глобал Медикал Систем» (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Степы несовершенный остеогенез — повышенная ломкость костей. Мальчик проходит регулярное лечение в нашей клинике, перенес несколько операций по установке телескопических — растущих вместе с костью — стержней Fassier-Duval. Такие операции устраняют деформации, снижают тяжесть переломов. Степе успешно прооперировали оба бедра и голени, что позволило ему передвигаться с помощью ходунков. С момента операций мальчик значительно вырос, сейчас необходимо заменить стержень в правой голени на новый, большего диаметра и длины. В результате Степа сможет вести привычный образ жизни». Стоимость операции 2 107 380 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 1 150 000 руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 773 380 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Степу Семерджаняна, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Степы — Анжелики Николаевны Семерджанян. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Евгения Васильева, Ставропольский край