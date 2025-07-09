В Ростовской области тушат 26 пожаров

Спасатели ГУ МЧС России по Ростовской области одновременно тушат 26 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

С двумя возгораниями пожарные борются в Аксайском районе. Один из пожаров произошел на полигоне ТКО в поселке Ковалевка на площади 25 кв. м. На месте работает 8 единиц специализированной техники, задействовано 10 человек и пожарный расчет.

В ст. Старочеркасской на площади 3 тыс. квадратных метров спасатели локализовали горение сухой растительности. Тушение продолжается.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области штормовое предупреждение продлили до 13 июля из-за сильной жары до +42°С.

Наталья Белоштейн