В Ростовской области тушат 26 пожаров
Спасатели ГУ МЧС России по Ростовской области одновременно тушат 26 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
С двумя возгораниями пожарные борются в Аксайском районе. Один из пожаров произошел на полигоне ТКО в поселке Ковалевка на площади 25 кв. м. На месте работает 8 единиц специализированной техники, задействовано 10 человек и пожарный расчет.
В ст. Старочеркасской на площади 3 тыс. квадратных метров спасатели локализовали горение сухой растительности. Тушение продолжается.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области штормовое предупреждение продлили до 13 июля из-за сильной жары до +42°С.