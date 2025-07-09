В Госдуме назвали российский мессенджер Max лучшим среди конкурентов

По мнению первого заместителя председателя ИТ-комитета Госдумы Антона Горелкина, российский мессенджер Max «объективно на голову выше всех конкурентов». Он, по его словам, обогнал по функциональности WhatsApp и является отличной альтернативой американскому Zoom.

Депутат фракции «Единая Россия» отметил, что команда мессенджера недавно отчиталась о двух миллионах зарегистрированных пользователей. Вместе с тем расширяется функционал приложения. «Все это, безусловно, призвано укрепить позиции мессенджера в глазах правительства РФ, которому скоро предстоит решать, какой продукт достоин статуса "национальной цифровой платформы"»,— написал господин Горелкин в своем Telegram-канале.

Мессенджер Max стал самым скачиваемым приложением среди социальных сетей в российском сегменте App Store. Его оценка в онлайн-магазине — 4,2 из 5. В Google Play он не числится среди популярных приложений, пользователи выставили ему оценку 2,3 из 5.