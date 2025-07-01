В адресную программу ГАТИ на третий квартал 2025 года вошло более 2400 работ

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга составила перспективную адресную программу на III квартал текущего года. В перечень вошло в общей сложности более 2400 работ — часть из них уже проводится, часть запланирована на начало июля и далее, отметили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, за указанный период в Петербурге планируется к проведению до 50 работ по сохранению объектов культурного наследия, включая здание Главного штаба и Штаба гвардейского корпуса на Дворцовой площади. Помимо этого, в программе значатся более 700 работ по реставрации фасадов жилых домов. Районные администрации запланировали благоустройство или уже проводят его на 79 объектах. В их числе — сквер Леонарда Эйлера на 10-й линии В.О., набережная Большой Невки и т.д.

Также в программе ГАТИ более 700 работ на инженерных сетях, свыше 200 ремонтов дорог, 76 набережных, мостов и путепроводов. Органы местного самоуправления заявили почти 400 работ в петербургских дворах.

Ранее «Ъ-СПб» писал о новых дорожных ограничениях, которые начали действовать из-за ремонтных работ в трех районах Петербурга с 1 июля.

Андрей Цедрик