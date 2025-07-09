Власти Ливии заявили об интересе ЛУКОЙЛа к нефтепроектам в стране

Министр нефти и газа Ливии Халифа Раджаб Абдулсадек сказал, что российские компании ЛУКОЙЛ и «Татнефть» проявляют интерес у участию в нефтепроектах в стране. Он добавил, что власти страны уже готовятся подписать соглашения с нефтекомпаниями других стран.

Халифа Раджаб Абдулсадек сообщил «Интерфаксу» на семинаре ОПЕК в Вене, что в первом после военного конфликта 2011 года тендере на геологоразведку нефтегазовых ресурсов участвуют почти все крупные международные игроки рынка. В их числе американские Chevron Corp. и Exxon Mobil, итальянская Eni, французская TotalEnergies. Всего правительство страны получило около 400 заявок.

В разговоре с «РИА Новости» министр уточнил, что в начале июля власти Ливии подписали меморандум о взаимопонимании с британскими Shell и BP. «Будем подписывать дальнейшие соглашения в ближайшее время»,— добавил он.

После гражданской войны 2011 года в Ливии сохраняется двоевластие. Уровень добычи нефти в 2024 году составлял около 1,1 млн баррелей в сутки. Власти страны рассчитывают, что привлечение иностранных компаний позволит нарастить добычу до максимума, разрешенного ОПЕК.

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