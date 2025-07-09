Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале Wimbledon

Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая 7-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла 35-й ракетке швейцарке Белинде Бенчич в четвертьфинале Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд турнира составляет 53,5 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Isabel Infantes / Reuters Мирра Андреева

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Встреча, продлившаяся 2 часа 8 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Матч проходил на Центральном корте, на нем присутствовала королева Великобритании Камилла.

Белинда Бенчич впервые в карьере вышла в полуфинал Wimbledon. На этой стадии она сыграет с восьмой ракеткой мира полькой Игой Швентек, которая в четвертьфинале победила россиянку Людмилу Самсонову (19-я в рейтинге WTA). Ранее выступление на Wimbledon завершила российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (50). В матче за выход в полуфинал она уступила американке Аманде Анисимовой (12), следующей соперницей которой станет первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Финал турнира в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей турнира стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Таисия Орлова