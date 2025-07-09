Правительство запретило менять показатели госпрограмм в конце года

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство решило запретить возможность менять показатели государственных программ в IV квартале. Вместе с этим правительство откроет информацию об изменении программ в ходе их исполнения, что позволит проводить парламентский контроль, отметил он. Слова министра приводит ТАСС.

Сейчас госпрограммы (долгосрочные планы по развитию отраслей, например, здравоохранение, транспорт, образование) могут корректироваться в течение года. Решение правительства не позволит ведомствам снижать показатели в последние три месяца года. Необходимость запрета объясняется тем, что в конце года ведомства порой «подгоняют» планы под реальное положение дел, когда становится понятно, что изначально заявленных результатов достичь не получится.

Изначально с предложением о запрете выступило Минэкономики. Предложенный подход потребует от госорганов более точного прогнозирования, но не решает проблему установления ведомствами изначально заниженных показателей.

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