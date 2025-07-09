На Кубани задолженность по имущественным налогам сократилась на 1,5 млрд рублей
В Краснодарском крае с начала 2025 года задолженность по имущественным налогам физлиц сократилась на 1,5 млрд руб. (25,5%). Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Такой результат достигнут благодаря адресной работе с гражданами, имеющими наибольший объем задолженности, информированию работодателей о налоговой задолженности сотрудников и взаимодействию налоговых инспекций со СМИ», — говорится в сообщении.
Жители Краснодарского края могут подключить бесплатную услугу ФНС России, с помощью которой будут оперативно получать информацию о задолженности. Согласие на подключение необходимо предоставить в налоговый орган через личный кабинет, по ТКС или придя на место. Рассылка сообщений о задолженности происходит не чаще одного раза в квартал.