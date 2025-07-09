Изысканное воплощение классики

Коллекция фарфоровой посуды «Бирюза» от Decor de table — это гармония утонченного стиля и роскошной простоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Williams Oliver Фото: Williams Oliver

Нежные пастельные тона в сочетании с золотой каймой и изящным точечным декором создают атмосферу благородного шика. Каждый предмет — чашки, пиалы, тарелки, сахарница, чайники и соусники — выполнен из благородного костяного фарфора, который отличается белизной, гладкостью и прочностью.

Это выбор для тех, кто ценит элегантность и вневременной дизайн. Сервизы «Бирюза» станут оригинальным подарком к свадьбе, юбилею или особому торжеству.

Алина Сергеева