Искусство на кухне

Коллекция моек из инновационного материала Natceramic от бренда с японскими корнями Omoikiri — это синтез передовых технологий и вдохновляющего дизайна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NATCERAMIC Фото: NATCERAMIC

Каждая мойка — не просто функциональный элемент, а произведение искусства, способное преобразить кухонное пространство.

Линейка предлагает уникальные цветовые решения: от нежных натуральных оттенков (оливковый, дымчато-голубой, цвет морской гальки) до насыщенных акцентов — сочного желтого (Sicilian Lemon), благородного индиго (Indigo Blue), насыщенного красного (Toscana), бирюзового, как Лазурный берег Италии (Azur Blue), или глубокого зеленого (Royal Green). Особое место занимают лимитированные модели с репродукциями картин Ван Гога, Дали, Климта и Уорхола, превращающие мойку в арт-объект.

Natceramic (natural ceramics) — материал, созданный из смеси глин, минералов и пигментов. Производство расположено в Италии, где каждое изделие вручную формуют и обжигают, добиваясь исключительной прочности и термостойкости. Завершающий слой глазури защищает поверхность от царапин, бактерий и бытовых повреждений. Мойки из Natceramic не только функциональны, но и создают настроение, делая кухню местом для вдохновения.

Алина Сергеева