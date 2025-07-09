Дело о хулиганстве возбудили после нападения на нижегородского фельдшера

В связи с появлением в СМИ информации о нападении на фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о хулиганстве по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Об этом сообщили в региональном СУ СКР 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дело будет расследовать следственный отдел по Автозаводскому району. Как ранее сообщили в Гострудинспекции региона, 8 июля агрессивная пациентка напала на 37-летнего фельдшера станции скорой помощи. У пострадавшего диагностировали ушибы лица.

Галина Шамберина