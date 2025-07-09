Фельдшер и хирург пострадали от нападений пациентов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с разницей около недели произошло два нападения пациентов на медиков. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Днем 8 июля агрессивная пациентка напала на 37-летнего фельдшера станции скорой помощи. У пострадавшего диагностировали ушибы лица. Ожидается медицинское заключение о степени тяжести вреда, нанесенного здоровью работника.

В ночь на 30 июня пациент укусил хирурга городской клинической больницы №5. У него диагностировали укушенную рану левой кисти с иными повреждениями. Работодатель документы по этому несчастному случаю в инспекцию не направил. Возможно, повреждения отнесли к категории легких, иначе это будет расценено как попытка сокрыть несчастный случай, сообщил руководитель Гострудинспекции Илья Мошес.

Галина Шамберина