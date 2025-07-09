«Лион» остается в высшем дивизионе Франции

Апелляция французского футбольного клуба «Лион» на решение Национального департамента административного контроля (DNCG) о переводе во второй по силе дивизион страны была удовлетворена. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF).

В заявлении FFF сказано, что в клубе введен контроль над фондом заработной платы и трансферными выплатами в рамках бюджета на предстоящий сезон.

25 июня «Лион» был переведен во второй дивизион из-за финансовых проблем. По оценке газеты L'Equipe, долг клуба составляет €175 млн. В команде назвали решение DNCG «непонятным», поскольку, по словам представителей, у «Лиона» было достаточно средств на следующий сезон. До заседания апелляционного комитета клубу было необходимо предоставить €100 млн евро и гарантировать поступление еще €100 млн в течение сезона.

После того, как «Лион» был исключен из Лиги 1, президент клуба Джон Текстор покинул свой пост. Его сменила Мишель Канг. В релизе, опубликованном на сайте команды, сказано, что «Лион» «благодарит Апелляционный комитет DNCG за признание амбиций нового руководства».

В завершившемся сезоне «Лион» занял шестое место в чемпионате Франции и квалифицировался в Лигу Европы. Команда семь раз становилась чемпионом страны (2002–2008).

Таисия Орлова