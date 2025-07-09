Людмила Самсонова проиграла в четвертьфинале Wimbledon

Россиянка Людмила Самсонова, занимающая 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, уступила четвертой ракетке мира польке Иге Швёнтек в четвертьфинальном матче Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, проходящего на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Самсонова

Фото: Mike Hewitt / Getty Images Людмила Самсонова

Фото: Mike Hewitt / Getty Images

Матч завершился со счетом 6:2, 7:5 в пользу Швётек. Соперницы провели на корте 1 час 49 минут. Польская теннисистка впервые в карьере дошла до полуфинала Wimbledon. На этой стадии она встретится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия, 7-я в мире)—Белинда Бенчич (Швейцария, 35).

Финал в женском одиночном разряде состоится 12 июля. Общий призовой фонд турнира составляет 53,5 млн.

Роман Левищев